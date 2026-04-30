Anker en Hermès naar 73,774% in eerste internationale Intermédiaire II

Eline Anker en Hermès Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Met een score van 73,774% (71,618-76,029%) in de Intermédaire II hebben Eline Anker en Hermès (v. Easy Game) een verpletterend internationaal debuut gemaakt. Met zulke scores katapulteert de combinatie, die in Exloo pas voor de tweede keer in de ring verscheen, zich in één klap tot individueel medaillekandidaat op het Europees Kampioenschap in Pilisjászfalu deze zomer.

