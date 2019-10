Anky showt Bon Bravour op social media

Het was de laatste paar jaar stil rond Anky van Grunsven en de talentvolle Bon Bravour (Painted Black x Chronos), maar in een filmpje laat de amazone zien niet stil te hebben gezeten. De KWPN-goedgekeurde hengst lijkt in absolute topvorm te verkeren.

Eerder dit jaar gaf eigenaar Erwin Samuels van I.P.S. Horse Group tegenover Horses.nl al aan dat Bon Bravour in goede vorm verkeerd en het er op video veelbelovend uitzag. De hengst kwam vijf jaar geleden bij Van Grunsven op stal met het oog op de Grand Prix. De nu dertienjarige hengst verscheen sindsdien niet meer publiekelijk op shows of in de ring.

Bron: Horses.nl