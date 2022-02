Ann-Kathrin Linders U25-paard Sunfire bij Helgstrand in de verkoop

De Duitse dressuuramazone Ann-Kathrin Lindner heeft afscheid genomen van haar toppaard FBW Sunfire (v. San Amour I). De familie Lindner zou vanaf het begin af aan de afspraak met de fokker en eigenaar van Sunfire hebben gehad dat de ruin verkocht zou worden als de U25-periode van de amazone afgesloten was en die tijd is gekomen. De zwarte San Amour I-zoon wordt te koop aangeboden via Helgstrand Dressage.

Ook al was het vooraf afgesproken, toch valt het Lindner, die heel succesvol was met de zwarte ruin, zwaar. “Het is een groot verlies van een vriend en een sportpartner. Ik hoop dat hij een goed thuis krijgt”, aldus Lindner op St-Georg.

Hoogtepunten

Lindner kreeg Sunfire onder het zadel toen hij zes jaar was en na een lastige start omdat Sunfire in het begin heel bang was en het even duurde voordat het vertrouwen er was, waren de twee later zeer succesvol. Zo maakten ze in 2019 deel uit van het U25-team dat EK-goud won in Margnano en wonnen ze het jaar erna teamzilver en individueel goud en brons op het EK in Hongarije. Later in dat jaar wonnen ze ook nog de Piaff-Förderpreis.

Opvolgers

Hoewel Lindner afscheid heeft genomen van Sunfire, zit ze niet zonder paarden. De door haar zelf opgeleide Lingh-zoon Lord of Dance loopt al Zware Tour en met L’Ansamur (v. Lord Leopold) is de amazone al succesvol in de Lichte Tour.

Bron: St-Georg/Reiterjournal