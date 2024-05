Anna Abbelen verlaat Hof Kasselmann en slaat andere weg in

Voormalig Europees kampioene bij de junioren Anna Abbelen heeft Hof Kasselmann en de professionele paardensport vaarwel gezegd. Haar overwinning eind maart in de Grand Prix Kür op muziek op het CDI4* in Wellington leek het begin van een carrière in de topsport, maar op hetzelfde moment besloot Abbelen om het zadel in te ruilen voor een bureaustoel.

”Dat was het hoogtepunt van mijn carrière”, zegt Anna Abbelen op de website van St. Georg. ”Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik wilde proberen iets anders op te bouwen, zodat ik deze dure sport niet alleen hoefde te betalen met paardrijden.”

International Business

Naast haar werk als ruiter studeerde de 27-jarige amazone International Business met marketing in haar bachelor en Sports Business and Communication als master.

Sam Donnerhall verkocht

Kort na de overwinning in Wellington werd haar toppaard Sam Donnerhall (v. Samarant) verkocht. Daarmee was de timing om een andere weg in te slaan perfect voor Abbelen.

”Ik heb mijn hele leven gereden en ik blijf zeker trouw aan de dressuur, alleen niet zo actief op dit moment,” zegt Anna Abbelen. Voorlopig is de vijfjarige Elité (Escamillo x Sandro Hit) haar enige wedstrijdpaard.

Bron: St-Georg/Horses.nl