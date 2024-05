Anna Buffini’s Davinia la Douce met pensioen

Anna Buffini heeft het sportieve pensioen van haar internationale Grand Prix-paard FRH Davinia la Douce (Don Frederico x A Jungle Prince) aangekondigd. De zeventienjarige Hannoveraanse-merrie liep onder andere twee FEI Wereldbekerfinales.

“Dit paard heeft me de wereld gegeven en ze is me niets verschuldigd. Ik heb het moeilijke besluit genomen om haar met pensioen te laten gaan terwijl ze nog zo goed voelt, omdat ze dat verdient. Ik ben deze merrie voor altijd dankbaar. Ze is haar leven lang een underdog geweest en heeft mensen altijd het tegendeel bewezen. Van meerdere Nations Cup-overwinningen met het Amerikaanse team tot een vierde plaats in de Grand Prix Spécial in Aken en een vierde plaats in de Kür op Horses & Dreams en twee Wereldbekerfinales met een zesde plaats in de Kür. Ze heeft dankzij haar grote hart meer dromen verwezenlijkt dan ik ooit mogelijk het geacht”, schrijft Buffini.

Toekomst

“Ze mag de rest van haar leven in het weiland doorbrengen, samen met mijn jonge up-and-coming paarden. Ze mag de koningin zijn die ze altijd is geweest. En misschien volgen er in de toekomst een aantal Diva-baby’s”, aldus de amazone.

Carrière

Davinia la Douce begon haar internationale Grand Prix-carrière onder het zadel van Anabel Balkenhol en verhuisde in het najaar van 2020 naar Anna Buffini, die toen nog in de Grand Prix U25 uitkwam. De zesde plaats in de Wereldbekerfinale in Omaha was één van de hoogtepunten uit hun carrière. Eerder deze maand reed Buffini de merrie op CDI Temecula voor het laatst de ring binnen. Ze wonnen met dik 68% de Grand Prix en met bijna 70% de Spécial.

Anna Buffini met FRH Davinia la Douce. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl/Anna Buffini