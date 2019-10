Anna Kasprzak plant rentree met Addict De Massa

Anna Kasprzaks Addict De Massa verscheen sinds zijn optreden op de Nordic Championships afgelopen juni niet meer in de wedstrijdring, maar het rentree van de San Amour I-zoon staat gepland. Kasprzak wil Addict, die inmiddels gecastreerd is, in november starten op het Blue Hors Dressage Festival.

Kasprzak kocht de negenjarige San Amour I-zoon, uit een Lusitano-moeder, afgelopen mei als hengst bij Andreas Helgstrand, maar liet hem kort daarna castreren.

Erg veel hengst

Op de Noordse kampioenschappen in juni was Addict volgens zijn amazone een beetje ongeconcentreerd en erg veel hengst, waarna ze besloot hem te laten castreren. “Ik hoop dat hij wat rustiger is nu hij gecastreerd is en zich wat makkelijker kan blijven concentreren. Hij toont in ieder geval veel inzet en het is erg leuk om met hem te werken.”

Complicaties

Na de castratie kreeg Addict last van complicaties en uiteindelijk moest hij vijf weken geleden opnieuw geopereerd worden, maar inmiddels gaat het weer goed met hem. “Hij is misschien iets stijver geworden van het stilstaan, maar met goede hulp van de masseur, de osteopaat en de chirpractor is hij nu weer heel erg op de goede weg’, aldus Kasprzak. “Het is echt heel zonde dat het zo tegen zat, maar we zijn nu weer een tijdje aan het werk, hebben weer gelest bij Andreas Helgstrand en Addict voelt zich weer goed.”

Aftasten

De wedstrijd bij Blue Hors, waar Kasprzak de negenjarige ruin uit wil brengen in de Grand Prix en de Grand Prix Special, is bedoeld om af te tasten waar de twee nu staan. “Misschien kunnen we vaker internationaal gaan starten, maar het kan ook zijn dat we de lat juist iets lager moeten leggen. We willen deze wedstrijd gebruiken om te bekijken hoe we vanaf hier verder gaan”, besluit de Deense amazone.





Bron: Kasprzak-Dressage