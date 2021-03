Anna Kasprzak verwelkomt zoontje

De Deense Grand Prix-amazone Anna Kasprzak heeft afgelopen zaterdag een zoontje gekregen. Dat maakte ze met een bericht op Instagram bekend. Kasprzak en haar partner Mathias Skov Rasch hadden samen al een dochtertje.

Afgelopen september kondigde Kasprzak haar zwangerschap aan. Omdat ze dat destijds deed met een roze rompertje leek het erop dat het stel een meisje verwachtte, maar het is dus een jongetje geworden. “Eindelijk is hij er”, schreef de amazone. “We voelen ons allemaal erg goed en we zijn super gelukkig.”

Op 10 mei 2018 werd het stel de trotse ouders van dochtertje Ella, van hun jongste spruit hebben ze de naam nog niet bekend gemaakt.

Bron: Instagram