Anna Marek en Fayvel na WB-zege Wellington verzekerd van deelname WB-finale

Anna Marek en Fayvel (Zizi Top x Houston, fokkers Riekus en Ilonka Veninga) hebben op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington de Wereldbeker Kür op muziek gewonnen. Met een persoonlijk record van 78,475% werd het een unanieme overwinning. Tevens is de Amerikaanse verzekerd van een plaatsje in de Wereldbekerfinale in Riyad.

Afgelopen herfst nam Anna Marek Fayvel pas volledig over van zijn eigenaresse Cynthia Davilla. “Ik was heel blij met hoe goed hij z’n werk deed, helemaal in zo’n grote arena. Hij kan aan een lang teugeltje langs juichende mensen stappen”, vertelt Marek. “Ik ken en rijd hem al langer, maar de internationale wedstrijden en het meedingen naar een startplaats voor kampioenschappen is nieuw voor ons. De afgelopen wedstrijden was ik al heel blij mee en we leren elkaar steeds beter kennen.”

Kevin Kohmann reed Dünensee (Dancier x Davignon I) met 75,890% naar de tweede plaats, Susan Dutta en Don Design DC (Der Designer x Sir Donnerhall I) werden met 73,310% derde.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/GDF