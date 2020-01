Anna Merveldt breekt arm

Anna Merveldt zou afgelopen week deelnemen aan de Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam, maar brak voor aanvang van de wedstrijd haar arm. De Ierse amazone maakte vorig jaar deel uit van het Ierse dressuurteam dat deelnam aan de Europese kampioenschappen in Rotterdam, waar ze tevens een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veiligstelden. Volgens Merveldt is het niets ernstigs en stapt ze binnenkort weer in het zadel.

De armbreuk van Merveldt werd vrijwel direct behandeld, maar wordt deze week wel geopereerd om de breuk te stabiliseren. De Ierse is woonachtig in Italië en haar elfjarige Lusitano Esporim (Pagao x Quiaz) is ook in Italiaans eigendom.

Bron: Eurodressage