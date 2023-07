Anna Zibrandtsen wint Grand Prix Falsterbo, Diederik van Silfhout met Filius Apache vijfde

Naast de FEI Nations Cup springen wordt er in Falsterbo ook een CDI3* dressuur verreden. De Grand Prix werd gewonnen door Anna Zibrandtsen met Uno Don Olympic (v. Don Olymbrio). De Deense amazone reed naar de winnende score van 71.282%. Diederik van Silfhout zette met Filius Apache (v. Apache) het vijfde resultaat neer.

De Grand Prix van Diederik van Silfhout kende genoeg hoogtepunten maar kleine foutjes weerhielden de combinatie van het podium. Filius Apache begon wat gespannen aan de proef wat resulteerde in een onvoldoende voor het achterwaarts. De daarop volgende piaffe en passage waren goed voor hoge cijfers maar de stap en de mislukte appuyementen in galop drukte de score die uiteindelijk uitkwam op 69.065%. Goed voor een top vijf klassering.

Anna Zibrandtsen wint met Don Olymbrio-zoon

De Deense Anna Zibrandtsen wist de Grand Prix vrijwel unaniem op naam te schrijven. Allene het jurylid bij H had haar liever op een derde plek gezien en het jurylid bij E op een tweede plaats. De proef met de Don Olymbrio-zoon Uno Don Olympic was goed voor 71.282% waarbij Zibrandtsen gelijk op forse achterstand begon want de ruin wilde niet stilstaan en de eerste onvoldoendes waren daar al gegeven. Ook in de eerste piaffe kwam spanning naar voren en het aanspringen in galop ging compleet de mist in maar hoge cijfers voor ondermeer de wisselseries brachten Zibrandtsen alsnog de overwinning.

Top drie

Johanna Due Boje reed voor eigen publiek met Mazy Klovenhoj (v. Bocelli) naar de tweede plaats. Het Zweedse jurylid bij H en het Finse jurylid bij E hadden de amazone boven Anna Zibrandtsen gezet. Johanna Due Boje reed iets aan de veilige kant waardoor grote fouten uitbleven maar de jury ook niet veel echt hoge cijfers kwijt kon. Uiteindelijk werd het met 70.870% een tweede plaats. De Finse Yvonne Österholm reed Ironman H (v. Bordeaux) met 69.804% naar de laatste plaats op het erepodium.

