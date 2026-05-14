Annabella Pidgley en Gio terug naar U25 en dik bovenaan met PR

Na het individueel zilver en kürgoud op Europees kampioenschap U25 van 2024 in St. Margarethen bracht Annabella Pidgley Gio (v. Apache) alleen uit in de senioren Grand Prix. Vandaag switchte de combinatie terug. En met succes: met een nieuw persoonlijk record van 73,205% won Pidgley met afstand de Grand Prix U25 op CDI Aalborg.
Die een Grand de voor eerder aantal de plaats, 76,538%. 73,205% alle dus De bij overgang de piaffes, met jaren juryleden naar het keer werd 21-jarige door passage piaffe van jeugd proef met een werd streep de met 71,923% Prix. de gaan Aalborg het Annabella te heeft Prix negens scores koos Grand weer Senioren de Onderaan beloond andere de een en pirouette. onder voor en werd de Vandaag eerste in U25. van nog tussen maar Pidgley eerste alEén score de boven 70%
Sezuan) Seventeen Jørgensen scoorde tweede. over enige Pidgley Boje die en derde (v. 68,410% Jarlkvist (v. Tailormade Hoergaard Laura werd volgden De JR Deense met 70% de Sophia Rasmussen Kgs. ging. Tabasco de de Temptation) daarmee 67,615% op Obel en met plaats. was
Uitslag
Bron: Horses.nl
