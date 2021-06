Annabella Pidgley en Sultan des Paluds FRH in Brits team EK junioren

Annabella Pidgley en de voorheen door Kirsten Brouwer gereden Sultan des Paluds FRH (Soliman de Hus x De Niro) zijn opgenomen in het Brits juniorenteam dat aan start komt op de Europese kampioenschappen in Oliva (5 - 11 juli). Pidgley reed de elfjarige Hannoveraan bij hun internationale debuut op CDI Wellington naar drie overwinningen.

Op het Britse CDI Wellington was er in de landenproef een score van 74,091%, in de individuele proef werd er 74,951% genoteerd en in de Kür kwam de combinatie uit op 77,567%. Daarmee overtuigde Pidgley de bondscoach voldoende om te worden opgenomen in het team.

De complete teams zien er als volgt uit:

Children

Demi Howard-Cartwright met Cleverboy (Sandreo x Katell)

Junioren

Mette Dahl met Florina 146 (Fürst Romancier x Donnerhall)

Holly Kerslake met Extasia (Zucchero x Sandro Hit)

Gemma Owen met Sirius Black (Stedinger x Rotspon)

Annabella Pidgley met Sultan des Paluds FRH (Soliman des Hus x De Niro)

Reserve: Annabella Pidgley met Hilus MHB (Johnson x Don Primero)

Young riders

Caitlin Burgess met Chocotof (Lord Leatherdale x Negro)

Maddy Frewin met Rhythm ’n Blues (Woodlander Rockstar x Londonderry)

Jessica McConkey met Lady Gaga (Quaterback x Solos Landwind)

Charlotte McDowall met Alivia (Olivi x Roemer)

Bron: Eurodressage/Horses.nl