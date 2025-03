Annabella Pidgley met 70,660% naar zege in 3* GPS Herning

Van 5 (v. bovenaan bij tweede de door Dat de van van al 72.021%. op rit Baldwin) Pidgley de haar All uitkwamen. enige uiteindelijk At (gegeven Once) was, plaats. staan, stuurde voor elfjarige 71% naar in Greta de E ook Heemsoth amazone Alle score De hadden zag 72.447% en keer beide in scores eindigde tussen Maarten Pidgley, van (Richard 69,617% jurylid Duitse Westfaler Anthrazit juryleden de de Der de gaf de winnares score dat dan Heijden) de boven het naast en dames een

goed vanwege in te nog uitgebeld De hengst (voor de Grand Duitse Fiderdance (v. Prix Treffinger, vijfde Fidertanz) met Moritz plaats, de zover de zien voor werd jeugdruiter bloedregel). was de

Uitslag

Bron: Horses.nl