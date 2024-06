Annabella Pidgley met Gio aan kop in Inter II Wellington, Vamos Amigos tweede

Annabella Pidgley was in de Intermédiaire II op het British Dressage Festival in Wellington de grootste concurrente van zichzelf. Met de 13-jarige KWPN'er Gio (v. Apache) pakte ze de zege met 73,235% en met Vamos Amigos werd ze tweede. Pidgley werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Hoogtepunten uit haar proef waren de piaffe en passage waar ze achten voor kreeg. Pidgley kocht het voormalige toppaard van Charlotte Dujardin in oktober 2021. In mei 2022 maakte ze haar U25 debuut met de vos.

Met de twaalfjarige Westfaler Vamos Amigos (v. Vitalis) had Pidgley nog een tweede troef in de Intermédiaire II. De Britse amazone kreeg met de bruine ruin 70,539% en eindigde op de tweede plaats. Voor de drafonderdelen scoorde ze zevens en achten. De wissels mislukten, waardoor er onvoldoendes op het scorebord verschenen. Pidgley nam in september 2022 de teugels van Cathrine Dufour over. De familie Pidgley was altijd al eigenaar van de Vitalis-zoon.

Corrie-Deane derde

Angus Corrie-Deane eindigde op de derde plaats met de elfjarige Hannoveraner Jack Johnson (v. Johnson). De jury waardeerde hun proef met 67,892%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl