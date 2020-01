Anne Meulendijks’ Grand Prix-paard Edison verkocht

Het internationale Grand Prix-paard Edison (Johnson x Balzflug) is verkocht naar het buitenland. De ruin kwam begin 2019 onder het zadel van Anne Meulendijks. Na een succesvol wedstrijddebuut in de Intermédiaire II stapte het duo al gauw over naar de Grand Prix en waren daarin zowel nationaal als internationaal succesvol.

Bij het debuut in de Grand Prix was er gelijk zeventig procent en ook op het NK Dressuur van vorig jaar mei in Ermelo overschreden Meulendijks en Edison de zeventig procent-grens. Omdat Meulendijks toen met haar A-kader-paard MDH Avanti (v. United) de kürfinale reed, bracht ze Edison uit in de kleine finale. Dat betekende hun allereerste Grand Prix Spécial, die ze vervolgens wonnen met dik 71%.

Internationaal

In juni volgde het internationale debuut in Kronenberg, na een achtste plaats in de Grand Prix wonnen ze vervolgens de kür. De laatste wedstrijd van de combinatie was vorig jaar november de Subtopwedstrijd in Uden. Daar noteerden 71,41% en waren met die score overtuigend de beste.

Tranen gevallen

“Tranen zijn er gevallen. Want wat zullen we hem met zijn allen missen want wat is Edison een uniek paard. Lief, knap goed, braaf en getalenteerd. Gewoonweg een zeer bijzonder paard”, aldus Linda van Woudenberg Henskens. “Wij kochten Edison toen hij nog puppy was en ik heb nooit zo’n braaf paard gekend als hem. Drie jaar geleden werden Dirk Fiechter en Dick van Woudenberg samen eigenaar van deze topper en ging Jeanine Fiechter hem trainen. Wat kan Jeanine rijden en een paard opleiden. Omdat ze zelf niet meer de ring in wil, maar liever paarden opleidt, heeft Anne hem uitgebracht. Voor Anne kwam Edison als tweede paard wat we ook begrijpen, maar wij zien hem liever als eerste paard.”

Keuze

“En we vinden dat Edison op de wedstrijden thuishoort vandaar deze keuze. Hij hoefde niet verkocht te worden maar Jeanine heeft ook bewust gekozen voor het beste voor Edison. Ik wens de nieuwe amazone van Edison heel veel succes met haar nieuwe fantastische topper. En dat jullie samen maar heel veel shinen in de ring.”

