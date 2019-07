Anne Meulendijks: ‘Ik voel me een stuk minder het snotaapje’

Nadat bondscoach Alex van Silfhout de verlossende woorden uitsprak is de 25-jarige Anne Meulendijks er nog steeds helemaal confuus van: "Het was echt een hele grote verrassing! Ik heb nooit durven dromen dat ik bij de senioren in het team zou komen. Natuurlijk ging ik er wel voor, maar ik draai nog niet zo lang mee, dit is pas mijn tweede jaar bij de senioren."

“Na Geesteren kreeg ik echt hoop, ik dacht het moet wel gek lopen willen ze me nu nog passeren. Maar ik moest Aken nog rijden en had het gevoel dat ik me tien keer meer moest bewijzen dan de rest. Toen de bondscoach de woorden uitsprak geloofde ik het eerst ook niet, hij zei het eigenlijk een beetje vaag, zodat ik nog gevraagd heb wat hij precies bedoelde. Inmiddels vind ik het super leuk, maar nog steeds raar. Ik heb er ook heel veel zin in, mede doordat het EK dit jaar in Nederland is. Ik had nooit verwacht zover te komen en nu kan mijn familie allemaal komen kijken in plaats van thuis op de bank naar een scherm te zitten kijken”, vertelt Anne Meulendijks.

Nooit meer weg

“MDH Avanti N.O.P is een heel speciaal paard. Voor zijn derde jaar is hij op diverse veilingen geweest, het leek of niemand hem echt wilde. Wij hebben hem gekocht toen hij zes jaar was met het oog op de young riders, niet echt met het oog op de Grand Prix. In het begin was hij heel speciaal, hij sloot zich erg af. Ik heb echter altijd alles zelf met hem gedaan en zo hebben we een speciale band gekregen, we gaan voor honderd procent voor elkaar. Ik heb echt het gevoel dat hij er voor me staat en dat vertel ik hem ook altijd. Ik heb het gevoel dat hij dat ook echt snapt. Avanti is nu veertien jaar en ik rij hem vanaf het Z2. Doordat hij de N.O.P. status heeft, mag hij tot Tokio 2020 niet verkocht worden, maar wat mij betreft gaat hij nooit meer weg.”

Extra vertrouwen

“Avanti is een ideaal paard voor een evenement als het EK. Mijn stoere paard houdt van veel mensen en grote arena’s. Natuurlijk zal ik, als het zover is gezonde spanning hebben, maar we gaan gewoon genieten, zelfs extra genieten. Sinds ik grotere wedstrijden mag rijden, laat hij duidelijk blijken dat hij daar ook van geniet, hij doet er voor mijn gevoel een schepje bovenop als we een groot stadion binnen rijden en dat geeft mij weer extra vertrouwen.”

Idool Edward Gal

In het verleden heeft Meulendijks al een flinke lijst van EK’s opgebouwd. Is dit de volgende in de rij of is dit EK toch anders? “Dit is heel anders! Dit is nieuw, dit is het echte werk! Ik heb in het verleden super mooie EK’s gereden, veel geleerd, genoten, maar dit is tien keer specialer. Voorheen reed ik altijd met leeftijdgenoten en nu met ouderen. Edward Gal was mijn idool en nu rij ik met hem in een team. In het begin vond ik het heel spannend om met hem en de rest van het team om te gaan, mede omdat ze voor het teamresultaat ook van mij afhankelijk zijn, maar nu durf ik zelfs al grapjes tegen ze te maken. Ik voel me, zeg maar, al een stuk minder het snotaapje.”

Verrassingseffect

“We gaan als dressuurteam ons stinkende best doen en ik denk dat we, als alles lukt, best eens hoge ogen kunnen gaan gooien. Desperado van Emmelie Scholtens en Avanti zijn nieuwe paarden op dit soort kampioenschappen en ik hoop dat dit voor een verrassingseffect gaat zorgen. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij!”

Bron: Rotterdam2019