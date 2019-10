Anne Meulendijks wint wereldbeker Grand Prix in Zakrzów

Twee maanden na haar laatste wedstrijd, het Europees kampioenschap in Rotterdam, reed Anne Meulendijks haar veertienjarige MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) vrijdagmiddag op de wereldbekerwedstrijd in Zakrzów weer de ring in. Haar score van 72,652% was genoeg voor de overwinning in de Grand Prix. Tommie Visser stuurde Chuppy Checker CL (Osmium x Bazlflug) met 70,696% naar de derde plaats.

Vier van de vijf juryleden plaatsen Meulendijks aan kop, maar het Spaanse jurylid Fransisco Guerra Diaz zag in Visser de winnaar. De scores van Meulendijks varieerden van 75,109% tot 69,891%. Bij Visser zat er minder verschil in (73,261% – 69,457%). Zijn gemiddelde van 70,696% was net niet genoeg om de Duitser Christian Schumach met Donna Karacho (Don Schufro x Fidermark) van de tweede plaats te stoten.

Geen invloed op ranking

De resultaten die op deze wereldbekerwedstrijd hebben overigens geen invloed op de Centraal-Europese ranking. Vanuit deze league mochten Hanna Karasiova en Olga Safronova naar de wereldbekerfinale in Las Vegas, maar omdat er maar één ruiter per land naar de finale mag, is de Russische Inesse Merkulova de volgende in lijn. Ruiters uit West-Europa kunnen wereldbekerpunten verdienen in het West-Europese circuit dat vorige week in Herning van start is gegaan.

Bron: Horses.nl/Dressage News