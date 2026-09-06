Annelivia Kuijpers en Florence Wind grijpen Kür-zeges in Deauville

Savannah Pieters
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Annelivia Kuijpers en Florence Wind grijpen Kür-zeges in Deauville featured image
Foto: Charles Mann / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Annelivia Kuijpers en Florence Wind zorgden in Deauville voor twee Nederlandse overwinningen in de Kür op muziek. Bij de junioren voerde Kuijpers met Jason (v. Johnson) een volledig Nederlands podium aan met 75,992%. Wind sloot bij de pony’s haar succesvolle internationale optreden met Golden Star G (v. Golden Grey) af met 74,85% naar haar tweede zege van het concours.


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