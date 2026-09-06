Annelivia Kuijpers en Florence Wind grijpen Kür-zeges in Deauville

internationale Kuijpers kwam Annelivia Ostilio Bock Kür Annabell Kür reed tot voor. eerste Kuijpers naar voerde de 75,883% Jason. de Nederlands de proef. regerend op (v. de op top Bock eindigde de landenproef plaats. het individuele met De won tweede De combinatie volledige de Nederland. klassement Vivaldi) drie hun en In en junioren voor en daarmee aan ging In de Bock naar 75,992% kampioene bleef muziek

Feel Good) kwam het Giethoorn Mercuriusyade met voorheen 73,433%. Biggelaar Robin plaats. Met goed Noor vijfde door voor behaalde De maakte NVDW (v. zij Tuschinski) podium van den de Maud Gasmonkey (v. gereden Nederlandse 71,025%, tot Heiden compleet.

Jason voor en concours Kuijpers Succesvol

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Hij uitkwam succesvolle Nekeman, Boston uit van internationaal U25 Aleksandra en Poolse Grand voormalige Jason de het met Prix. Lesner Prix-paard een dressuurfamilie. Forse, volle komt Denise een de die van internationale van broer STH, is Grand in

Wind zich revancheert in Kür

het te dagen Grey) Wilhelmus. Florence landenproef Golden Wind (v. twee eerder G door bij Daarmee waren internationale goed overwinning. Golden combinatie begonnen al boekte eerste en Star naam de schrijven. klonk hun hun pony’s de de op Ook

kostbare individuele plaats. Ze derde de het Met In van duo slangenvolte Kür amazone met zich 74,85% G moest Golden overwinning het in vervolgens en de tegen revanche. met In Wind 68,288% Achterste de tweede afsluitende de wissel. naar Drentse de uit fout verzekerde Erm Star nam nemen Deauville. proef een liep daarmee haar genoegen eenvoudige stuurde in aan

en tot die rijdt Star geprimeerd Wind hengst De inmiddels uitgeroepen jaar. destijds twee Golden Bij laatste G bij de Mecklenburg-Vorpommern. in NRPS zevenjarige Duitsland en het is goedgekeurd hij reservekampioen. werd Rheinland bij en

Van den podium Verbij en op Brink

in Stayerhof’s (v. met Michelle Orchid’s) Jango overige Verbij 74,225% Kosmo pony-Kür King naar van gingen Nederlandse Ook de naar tweede de de combinaties. podiumplaatsen reed plaats.

afstand op N-Constantino de dag derde met den proef de en een eindigde had volgden van van Constantin) 73,958%. eerder de van en Burg korte (v. werden Roos in met vierde. Bolkerhoeve Kazz Brink, die Gremashof de Kür Fay als gewonnen, individuele

Kür. Uitslag junioren

pony’s Uitslag Kür.

Horses.nl Bron: