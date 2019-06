Annemieke Vincourt scoort met twee paarden: ‘Eigenlijk ging Fimosa nog fijner’

Annemieke Vincourt is de laatste tijd goed op dreef. Op CDI Ranshofen stuurde de amazone Diede Dieni (Spielberg x Parcival) met 69,294% naar de zege in de Prix St. Georges én mocht voor haar proef met de zelfgefokte Fimosa (Ampère x Quattro B) de derde prijs in ontvangst nemen.

Onlangs eindigde Vincourt met Diede Dieni, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kardieno (v. Dante Weltino) en de internationaal springende Grande Dieni (v. Eldorado van de Zeshoek TN), op de zesde plaats op het Nederlands kampioenschap. “Beide paarden hebben goed gepresteerd om het NK en hebben nu weer fijne proeven gelopen”, vertelt de amazone enthousiast.

Weinig routine

“Eigenlijk vond ik Fimosa nog beter gaan dan Diede Dieni, maar in de proef liep ik tegen wat foutjes aan. Fimosa is bij ons geboren en getogen en mist nog de routine van het voor een paar dagen van huis gaan. Na het drafgedeelte stond ik op 74%, maar in de stap ging ze hinniken naar Diede en daardoor trad er wat spanning op. Met nog een grote fout in de serie om de drie zakte de score naar 68%.”

Safe

“Diede is heel safe en is eigenlijk heel gemakkelijk door de proef te sturen. Ze kan hele goede pirouettes en schaart heel mooi in de appuyementen. Daarnaast komt er echt wat binnen als je de ring in rijdt, ze is dan heel imponerend om te zien. M’n proef deed niet echt onder voor die op het NK, maar de juryleden waren iets terughoudender met het geven van punten.”

Meer gesetteld

Vincourt rijdt morgen met beide paarden de Intermédiaire I. “Het plan is om ze beide iets korter los te rijden, ze zijn toch wat moe van de reis en alle indrukken. Hopelijk zijn ze dan ook wat meer gesetteld en plakken ze ook niet meer zo aan elkaar”, vervolgt de amazone lachend. “Waarschijnlijk moet ik één van beide kiezen voor de kür van zondag. Dan kies ik voor degene die het hoogste geëindigd is.”

Top vijf

Krista Kolijn behaalde in Ranshofen de vierde plaats met Wish (OO Seven x Jazz). Zij behaalde exact 68%. Het internationale debuut van Engie Kwakkel en Custom Zadels Eyecatcher (Uphill x Havidoff) was goed voor 67,676% en de vijfde plaats.

