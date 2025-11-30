Anniek van Dulst behaalt tweede zege in Kronenberg met winst in kür op muziek

Petra Trommelen
Anniek van Dulst met My First Choice D'Utopia. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Anniek van Dulst heeft op het CDI Kronenberg haar tweede overwinning behaald. In de landenproef voor de young riders reed ze My First Choice d’Utopia (First Choice x Sir Sinclair) naar de winnende score van 69,510% en ook vandaag in de kür op muziek bleef ze haar concurrentie ruimschoots de baas. Met 74,159% sloot het duo hun succesvolle jaar glansrijk af. Bij de junioren kwam het beste Nederlandse resultaat op naam van Sofie van Rooij. Met Juan Tango B (v. Don Tango B) liet ze een score van 73,550% optekenen, goed voor de tweede plaats.

