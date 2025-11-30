Anniek van Dulst behaalt tweede zege in Kronenberg met winst in kür op muziek

Anniek van Dulst heeft op het CDI Kronenberg haar tweede overwinning behaald. In de landenproef voor de young riders reed ze My First Choice d’Utopia (First Choice x Sir Sinclair) naar de winnende score van 69,510% en ook vandaag in de kür op muziek bleef ze haar concurrentie ruimschoots de baas. Met 74,159% sloot het duo hun succesvolle jaar glansrijk af. Bij de junioren kwam het beste Nederlandse resultaat op naam van Sofie van Rooij. Met Juan Tango B (v. Don Tango B) liet ze een score van 73,550% optekenen, goed voor de tweede plaats.
Esmee tweede Boers
muziek Kür op junioren
derde de ze Enzo de naar Linde die duo Carpaccio (v. Rikke op Jerenzo Rooij de 71,842% Achter thuisgefokte 71,750%. er hengst junioren van twaalfjarige Maria de kür Mirthe 75,375%. met gefokte Baunehoejens de (v. elfjarige Deens KWPN’er Just de Texel de een stuurde. plaats Johansen Biantoes (v. voor Desperado), ging Britt op landenproef, Der Ferrari), muziek De Voor vierde de Willig Kikkert-Van met Charmeur). Het noteerde winnares was met naar Schoubye de eindigde plaats met In winst
Uitslag young riders
Uitslag junioren
Bron: Horses.nl
