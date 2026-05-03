Anniek van Dulst en Lara van Nek opnieuw aan elkaar gewaagd

Petra Trommelen
Anniek van Dulst met My First Choice d'Utopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Opnieuw waren het bij de young riders Anniek van Dulst en Lara van Nek die de dienst uitmaakten. In de kür op muziek was het Van Dulst die My First Choice – Dutopia (v. Blue Horst First Choice) naar de overwinning reed met een persoonlijk record van 76,467%. Na hun winst in de individuele proef eindigde Van Nek met de twaalfjarige KWPN’er Jatilinda (v. All At Once) op de tweede plaats, eveneens goed voor een PR van 75,700%.

