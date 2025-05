Anu Sironen wint WB-Kür Pärnu

De Finse Anu Sironen heeft in Pärnu de Wereldbeker Grand Prix Kür op muziek gewonnen. Met de Fürst Romancier-zoon Fioretto behaalde de amazone een score van 70,21%. Het is voor de eerste keer in hun carrière dat de combinatie de 70%-grens wist te passeren.

Anu Sironen brengt Fioretto inmiddels twee jaar op internationaal Grand Prix-niveau uit. In de Grand Prix en de Spécial scoren ze meestal in de 66%. In de Kür hadden ze 68,90% als personal best, maar daar kwam afgelopen weekend in Pärnu verandering in. Met een zo goed als foutloze proef, waarbij alleen de verzamelde stap minder goed uitpakte, liet Sironen 70,21% optekenen.

De eveneens Finse Peggy Högsten reed Frisco (v. Fürstenball) met 69,37% naar de tweede plaats. De combinatie debuteerde pas eerder dit jaar in de internationale Grand Prix.

