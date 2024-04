Ashley Holzer debuteert met Hawtins San Floriana

Ashley Holzer heeft op CDI Terra Nova haar internationale Grand Prix-debuut met Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I) gemaakt. Holzer reed de door Charlotte Dujardin opgeleide merrie naar 69,196% in de Grand Prix en naar 68,383% in de Grand Prix Spécial.

Een paar dagen voor het internationale debuut reed Holzer de twaalfjarige merrie met 71,630% naar de overwinning in de nationale Grand Prix in Wellington. Afgelopen weekend bleef de score daar ruim twee procent onder. Eén van de vijf juryleden waardeerde de proef van Holzer en San Floriana met de eerste plaats (70,652%), twee juryleden plaatsten haar als tweede en twee als derde. De Grand Prix werd gewonnen door Jennifer Williams en Joppe K (v. Rousseau, fokker J.H. Kamperman). Marcus Orlob en Jane (v. Desperado, fokker H.J. van Oort) werden tweede. Williams en Orlob kwamen in de eerste instantie op hetzelfde percentage uit, maar op basis van de ex aequo-regeling (het afronden van de percentages), werd de score van Orlob 0,001% naar beneden gehaald.

Dure fouten voor Holzer

In de Spécial kreeg Holzer een kleine storing in de uitgestrekte draf. Het appuyement naar links, de serie om de twee en de eners op de AC-lijn leverden (dure) onvoldoendes op. Hoogtepunten waren het appuyement naar rechts, de piaffe en passage en de pirouette naar rechts. Daar konden de juryleden meerdere achten voor kwijt. Met 68,383% werd het een vijfde plaats. Voor Williams en Orlob was het in de Spécial stuivertje wisselen. Orlob won, Williams moest genoegen nemen met de tweede prijs.

