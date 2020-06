Ashley Holzer heeft drie potentiële troeven voor Tokyo

De Amerikaanse dressuuramazone Ashley Holzer vergroot met drie ijzers in het vuur haar kansen voor Tokyo. De amazone heeft de keuze uit de 10-jarige Valentine (v. Sir Donnerhall I), de 11-jarige Mango Eastwood (v. Wynton) en de 14-jarige Radondo (v. Romanov). Holzer heeft Canada al op vier Olympische Spelen vertegenwoordigd.

In 2012 reisde ze naar Londen met Breaking Dawn (v. Akribori). In 2008 nam de amazone Pop Art (v. Amsterdam) mee naar Hong Kong. In 2014 reed ze op de Olympische Spelen in Athene de ring binnen met Imperioso (v. Cocktail). In 1988 nam Holzer voor het eerst deel aan de Olympische Spelen in Seoul met Reipo.

Mango Eastwood is een machine

Holzer wilde zich dit jaar voor de Olympische Spelen in Tokyo kwalificeren met Mango Eastwood, maar het coronavirus gooide roet in het eten. ”Dit paard is misschien beter dan mijn Olympische troef van 2008 Pop Art. Eastwood is gewoon een machine. Dit paard is spectaculair en heeft meer veerkracht dan Pop Art. Hij gooit nooit de handdoek in de ring.”

Radondo mist wedstrijdervaring

Holzer heeft Radondo nog weinig op wedstrijd uitgebracht. De amazone heeft de Oldenburger in maart 2018 gereden in de Grand Prix in Wellington. In februari nam de Amerikaan ook deel aan een wedstrijd op het hoogste niveau in Wellington.

Valentine is ongelooflijk eigenwijs

”Met Valentine is het een reis geweest. Ze was lastig als jong paard en ongelooflijk eigenwijs. Ze heeft me geleerd om haar voorzichtig te rijden. Mijn doel was om haar dit jaar samen met East Wood mee naar Europa te nemen. Op stal noemen we haar ‘Princess Vally, omdat ze tegen de staldeur slaat als het voer langs komt. Ze wil als eerste gevoerd worden.”

Bron: Horses.nl/Dressage-News