Ashley Holzer last minute toegevoegd aan Amerikaanse shortlist voor Parijs

De Amerikaanse Hippische Federatie (USEF) heeft Ashley Holzer en Hansel (Don Olymbrio x Metall, fokker M.A. van de Goor) last minute nog toegevoegd aan de shortlist voor de Olympische Spelen in Parijs. Holzer reisde op eigen kosten naar het Europese vasteland en liet op CDI Hagen zien weinig onder te doen voor de shortlist-combinaties.

De shortlist voor de Amerikanen wordt samengesteld aan de hand van een ranglijst. De beste acht combinaties van die ranglijst gaan vervolgens mee naar Europa en moeten (in dit geval tussen 8 mei en 25 juni) een tweetal CDI’s rijden. Holzer behoorde niet tot dat achttal, maar zette op CDI Myakka City wel scores neer die vergelijkbaar waren van de combinaties op de shortlist.

Holzer gaat shortlist-combinaties voorbij

Holzer besloot om toch mee te reizen naar Europa en deed op CDI Hagen goede zaken. Ze werd achtste in de Grand Prix (71.456%) en vierde in de Grand Prix Spécial (72.00%). In de Grand Prix liet ze shortlist-combinaties als Katherine Bateson-Chandler met Haute Couture (v. Connaisseur), Marcus Orlob met Jane (v. Desperado) en Anna Marek met Fire Fly (v. Briar Junior) achter zich. Met haar score van ruim 71% deed Holzer weinig onder voor Adrienne Lyle met Helix (v. Apache), Endel Ots met Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux) en Anna Buffini met Fiontini (v. Fassbinder). Lyle scoorde als één na beste Amerikaan (Steffen Peters werd tweede) slechts een halve procent hoger dan Holzer. In de Spécial liet Holzer Lyle zelfs achter zich.

Kronberg en Rotterdam

Het grootste gedeelte van de shortlist-combinaties komt aan de start op CDI Kronberg, maar Holzer maakt samen met Bateson-Chandler en Kevin Hohmann met Dünensee (v. Dancier) deel uit van het Amerikaanse team dat aan de start komt op CHIO Rotterdam. Na CDI Hagen lijkt het erop dat Steffen Peters (die al zo goed als zeker is van een teamplaats), Endel Ots en Lyle met Helix de beste kaarten hebben, maar de teamplaats van Lyle kan nog in gevaar als Holzer de stijgende lijn voortzet.

