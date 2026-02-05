Ashley Holzer wint 3* GP Wellington, nieuw PR voor Simonson met Fleau de Baian

Ellen Liem
Ashley Holzer met San Floriana. Foto: YT Still
Door Ellen Liem

In de 3* Grand Prix op CDI Wellington scoorde één van de zeventien combinaties boven de 70%. Dat was Ashley Holzer met Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I). In deze kwalificatie voor de Spécial reed het duo reed naar 70,261%, dat was naast de eerste plaats goed voor een nieuw persoonlijk record.


