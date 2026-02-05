Ashley Holzer wint 3* GP Wellington, nieuw PR voor Simonson met Fleau de Baian

In de 3* Grand Prix op CDI Wellington scoorde één van de zeventien combinaties boven de 70%. Dat was Ashley Holzer met Hawtins San Floriana (San Amour I x Florestan I). In deze kwalificatie voor de Spécial reed het duo reed naar 70,261%, dat was naast de eerste plaats goed voor een nieuw persoonlijk record.
bij 2024 voor merrie Amerikaanse in opgeleide eerst hun combinatie eerste Dujardin het 69% hun april Charlotte hun door bleven internationale daaronder. over de en tevens debuut (69,196%), in starts boekten ging ze volgende scoorden Holzer de CDI-zege. en de 70% de Ashley Vandaag
Gómez rentree bij tweede Molina
start, x ruiter als de De in rentree Spaanse een met Ulises drie geleden PRE-ruin was combinaties Gómez aan Ymas Pablo (Seni het de plaats. eveneens beste De zijn scoorden jaar Superior en vandaag in de 67% Molina tweede II). voor die jaar kwamen en Drie de van met Wellington. goed Indio 67,848% voor
de PR voor Baian en Fleau Simonson
drie niet naar titel mei CDI-debuut in in ze Wellington Op jaar met Prix er record Vorige aan veel x uitgesloten de U25. en maar met in in hebben van Grand de nu een 67,805% twee toen Prix persoonlijk 67,500% nieuw vormt tweede de Cornelissen begonnen Grand en de Grand gestart, plaats. derde het nationale de bij Simonson hun Adelinde een in CDI won Simonson in Ulft). de (Jazz nog was twee Internationaal Fleau hengst kür. Vandaag en vorig combinatie ze maand Baian door jaar Christian opgeleide de reden Prix. 2025 72,330% de werden de
Rousseau-zoon Williams met
Amerikaanse Santano). amazone Jennifer KWPN-ruin haar met die derde (Rousseau beloond 67+ en Williams De De met was Joppe werden combinatie K x 67,739%. scoorde
Uitslag
Horses.nl Bron:
