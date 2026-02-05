Ashley Holzer wint 3* GP Wellington, nieuw PR voor Simonson met Fleau de Baian

bij 2024 voor merrie Amerikaanse in opgeleide eerst hun combinatie eerste Dujardin het 69% hun april Charlotte hun door bleven internationale daaronder. over de en tevens debuut (69,196%), in starts boekten ging ze volgende scoorden Holzer de CDI-zege. en de 70% de Ashley Vandaag

Gómez rentree bij tweede Molina

start, x ruiter als de De in rentree Spaanse een met Ulises drie geleden PRE-ruin was combinaties Gómez aan Ymas Pablo (Seni het de plaats. eveneens beste De zijn scoorden jaar Superior en vandaag in de 67% Molina tweede II). voor die jaar kwamen en Drie de van met Wellington. goed Indio 67,848% voor

de PR voor Baian en Fleau Simonson

drie niet naar titel mei CDI-debuut in in ze Wellington Op jaar met Prix er record Vorige aan veel x uitgesloten de U25. en maar met in in hebben van Grand de nu een 67,805% twee toen Prix persoonlijk 67,500% nieuw vormt tweede de Cornelissen begonnen Grand en de Grand gestart, plaats. derde het nationale de bij Simonson hun Adelinde een in CDI won Simonson in Ulft). de (Jazz nog was twee Internationaal Fleau hengst kür. Vandaag en vorig combinatie ze maand Baian door jaar Christian opgeleide de reden Prix. 2025 72,330% de werden de

Rousseau-zoon Williams met

Amerikaanse Santano). amazone Jennifer KWPN-ruin haar met die derde (Rousseau beloond 67+ en Williams De De met was Joppe werden combinatie K x 67,739%. scoorde

Uitslag

