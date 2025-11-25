Asian Championships: KWPN-hengst Geniaal naar hoogste score, Thailand wint goud

Met drie scores in de 68% heeft Thailand goud gewonnen op de Asian Championships Dressuur in Pattaya. Hun score van 205,853% was genoeg om India voor te blijven, zij reden met 204,059% naar het zilver. De verschillen in de top drie waren klein: Hongkong pakte het brons met 203,235%. In het individuele klassement zette de geruinde KWPN-hengst Geniaal (v. Vivaldi) het beste resultaat neer. Hij liep onder Sarah Rao als enige naar een score boven de 71%.

Ellen Liem Door

De meetellende scores voor Thailand kwamen van Pakjira Thongpakdi, Chanjanok Klara Ruecker en Nynn Puttisombat, die allen ruim boven de 68% scoorden en daarmee individueel als vierde, vijfde en zesde eindigden. Hoewel ze net buiten de individuele top drie vielen, bleken het niveau en de consistentie van hun prestaties doorslaggevend. HKH Prinses Sirivannavari Nariratana Rajakanya Mahidol leverde het vierde (en wegstreep) Thaise resultaat.

Alles gegeven

Het hoogste Thaise resultaat van 68,735% werd neergezet door de in Duitsland gevestigde Pakjira Thongpakdi met Samira O (v. Franziskus FRH). “Samira heeft me vandaag alles gegeven. Ze heeft nog maar weinig wedstrijdervaring, maar we gingen er vol vertrouwen in. Ik ben ongelooflijk trots”, aldus Thongpakdi.

Geniaal met Sarah Rao

De hoogste score van de dag werd neergezet door de Chinese Sarah Rao, die deelneemt als individuele ruiter en geen deel uitmaakt van een team. Met Vivaldi-zoon Geniaal reed ze naar 71,382%. Enige smetje in de proef was een fout in de wisselserie om de drie. Hun resultaat betekent een sterk begin in de strijd om de individuele medailles later deze week.

Vervolg kampioenschap

De eerste individuele medailles worden donderdag uitgereikt na de Intermédiaire I. De finale, de kür op muziek, wordt zondag verreden.

Podium Asian Championships: zilver voor India, goud voor Thailand en brons voor Hong Kong. Foto: FEI/Yong Teck Lim

Uitslag Prix St. Georges

Uitslag landenwedstrijd