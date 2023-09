Asian Games: Hriday Chheda en Emerald winnen Intermédiaire I met nieuw PR

Op de Asian Games in Hangzhou (China) heeft Hriday Chheda vandaag de Intermédiaire I gewonnen. Met Ilse van Cranenbroeks Chemxpro Emerald (Ampère x Jazz) reed de ruiter naar een nieuw persoonlijk record van 73,883%. Het duo maakt deel uit van het Indiase team dat dinsdag historisch teamgoud won.

In de Prix St. Georges op dinsdag, die gold als landenwedstrijd, werd Hriday Chheda individueel derde. Met de zege van vandaag geldt het duo als medaillekandidaat voor het individuele kampioenschap. Die medailles worden donderdag verdeeld na de kür op muziek.

Mahamad Fathil en Siu

Mohd Qabil Ambak Bin Mahamad Fathil noteerde de tweede score. Met Rosenstolz (v. Rotspon) reed de ruiter uit Maleisië naar 72,706%. Jacqueline Wing Ying Siu uit Hong Kong, die dinsdag met de KWPN-merrie Jockey Club Huittharien (v. Bojengell) in de Prix St. Georges de hoogste score noteerde, werd vandaag derde met 71,794%

Agarwalla en Kuroda

Op vier nog een ruiter uit het gouden Indiase team: Anush Agarwalla. Dinsdag zette hij voor India de hoogste score neer (tweede met 71,088%), vandaag werd hij met de in Westfalen goedgekeurde hengst Etro (v. Escolar) vierde met 71,706%. Ook Academy Bartels-pupil Ryunosuke Kuroda reed zich beide dagen in de top vijf. In de Prix St. Georges werd de Japanse ruiter met de KWPN-merrie Bellatre D.E.S. (v. Serano Gold) vijfde, vandaag werd het met 70,971% opnieuw een vijfde plaats.

Beste 15 naar kür

De beste vijftien combinaties hebben zich geplaatst voor de kür op muziek die donderdag wordt verreden.

