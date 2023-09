Asian Games: Pech voor Hriday Chheda en Emerald, Mohd Qabil Ambak wint goud

Na het historisch teamgoud voor India en een eerste plaats in de Intermédiaire I ging Hriday Chheda met Ilse van Cranenbroeks Chemxpro Emerald (Ampère x Jazz) als één van de titelfavorieten naar de Inter I Kür. De Indiaase ruiter zag zijn droom echter in rook opgaan toen het wondje op het been van Emerald, dat de veertienjarige KWPN'er bij het losrijden opliep, opnieuw ging bloeden. De jury trok aan de bel en uitsluiting volgde.

“Emmie danste in zijn door Mario Vleugels gemaakte Kür met Hriday Chheda bijna naar het goud, totdat er een drama plaatsvond. De Kür was bijna klaar, maar Emmie had zichzelf bij het losrijden aangetikt en liep daarbij een klein wondje op. In de proef begon dat wondje weer te bloeden”, vertelt eigenaresse Ilse van Cranenbroek. “Met Emmie gaat alles goed. Hriday heeft aan de telefoon een tijdje gehuild, maar hij heeft vele gesloten deuren weten te openen en heeft ieders hart gestolen. Als ze woensdag thuis komen, krijgt hij van mij alsnog zijn gouden medaille.”

Inter I-winst

In de Prix St. Georges, waarin de teammedailles verdeeld werden, stuurde Chheda Emerald naar een individueel derde plaats en leverde daarbij een belangrijke bijdrage aan het teamgoud voor India. In de Inter I ging er een flinke schep bovenop en met een PR van 73,883% wonnen ze de proef. Daarmee werd hij één van de favorieten voor het goud in de afsluitende Kür.

Medailles

Zilver voor Jacqueline Siu, goud voor Mohd Qabil Ambak en brons voor Anush Agarwalla. Foto: ©FEI/Yong Teck Lim

De nummer twee van de Inter I, Mohd Qabil Ambak Bin Mahamad Fathil, stuurde de Rotspon-zoon Rosenstolz in de Kür naar 75,780% en stelde daarmee de gouden medaille veilig. De winnares van de Prix St. Georges mocht de zilveren medaille in ontvangst komen nemen. Jacqueline Wing Ying Siu uit Hong Kong kwam met de KWPN-merrie Jockey Club Huittharien (v. Bojengel) tot een score van 73,450%. Chheda’s teamgenoot Anush Agarwalla won individueel brons. Met de in Westfalen goedgekeurde hengst Etro (v. Escolar) behaalde hij 73,030%. KWPN-merrie Bellatre D.E.S. (v. Serano Gold) werd met haar Japanse ruiter Ryunosuke Kuroda vierde en de KWPN-goedgekeurde hengst Geniaal (v. Vivaldi) eindigde met Jiayi Rao op plaats zes.

Droom die uitkomt

Voor Mohd Qabil Ambak is de gouden medaille een droom die hij al 25 jaar lang najaagt. Hij reed de Asian Games in 1998 (Bangkok), 2002 (Busan), 2006 (Doha), 2010 (Guangzhou) en 2018 (Indonesië) en veroverde al meerdere team- en individuele medailles, maar won nog nooit eerder goud. “Ik heb hier lang op moeten wachten. Ik probeer al 25 jaar lang goud te winnen en vandaag is me dat eindelijk gelukt”, vertelt de ruiter uit Maleisië. “Het betekent alles voor me, helemaal omdat mijn hele familie hier is, zelfs mijn kinderen. Dit is hun eerste Asian Games, dus dit is een heel bijzonder moment voor me.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht