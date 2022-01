Australië heeft er nieuw toptalent bij, Brown en Senator Nymphenburg debuteren met ruim 75% in GP kür

Jayden Brown had zich met Senator Nymphenburg (Starnberg x Mon Cheri) geen beter Grand Prix-debuut kunnen wensen. De ruiter stuurde de twaalfjarige Westfaler-ruin op CDI3* Boneo naar 71,022% in de Grand Prix, 68,744% in de Spécial en 75,310% in de kür. Met die scores heeft Brown direct voldaan aan de minimum score die benodigd is de wereldkampioenschappen in Herning.

Jayden Brown vertegenwoordigde zijn thuisland in 2008 op de wereldbekerfinale voor young riders en nam in 2013 deel aan de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Met Fürst Fiedrich () behaalde hij tussen 2012 en 2016 zijn eerste internationale successen op Grand Prix-niveau. In juni 2017 verhuisde Brown naar Groot-Brittannië, waar hij als stalruiter aan de slag ging bij Emma Blundells Mount St. John. Twee jaar later keerde hij terug naar Australië.

Knallend debuut

Senator Nymphenburg werd voorheen gereden door Jenny Gehrke, die de ruin in 2019 één keer op internationaal Lichte Tour-niveau uitbracht. Inmiddels is hij onder zijn nieuwe ruiter aangekomen op het hoogste niveau. In Boneo verliep zijn debuut glansrijk. Na een tweede plaats in de Grand Prix en een derde plaats in de Spécial, won hij de kür. John Thompson en de door G. Verrijt gefokte JHT Chemistry (Connaisseur x Johnson) werden tweede in de kür.

