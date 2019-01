Australisch ticket Gothenburg voor Rozzie Ryan en Jarrah H

De Australische amazone Rozzie Ryan heeft met haar zelfgefokte Jarrah R het enige finaleticket in de Pacific League bemachtigd. Ze won de WB-kür in Boneo met een persoonlijk record van 72,710% en stelde daarmee haar startbewijs voor Gothenburg veilig.

Ryan fokte de ruin, die een zoon is van haar eigen hengst Jive Magic, samen met haar man uit een Salute-merrie. Het paar komt al drie jaar uit op het hoogste niveau aan de Australische oostkust, maar schreef dit weekend voor het eerst de overwinning op hun naam.

Grote wedstrijden

Het is niet de eerste keer dat de 63-jarige amazone uitkomt op grote wedstrijden voor Australië. In 1990 reed Ryan mee op de wereldruiterspelen in Stockholm met Stirling Wilton en in 2008 was ze erbij in de finale van de wereldbeker in Den Bosch met Donna Carrera (v. Donnerhall).

Bron: Dressagenews