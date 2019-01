Australische Mary Hanna verkoopt Boogie Woogie aan Helgstrand

De 64-jarige Olympische dressuuramazone, die deelnam aan maar liefst vijf Olympische Spelen, heeft haar Rio-partner Boogie Woogie onlangs verkocht aan Andreas Helgstrand. Ook haar Jazz-zoon Gerion, in 2017 finalist bij de Wereldkampioenschappen Young Horses, vertrekt naar Denemarken, zo luidt een bericht op Eurodressage.

“Ik heb me een tijdje rustig gehouden, want eind vorig jaar moest ik een heel moeilijke beslissing maken. De tijden zijn aan het veranderen in de dressuur en de lat ligt steeds hoger. Ik had het gevoel dat ik zaken moest revalueren en een nieuw plan moest maken voor mijn zesde en waarschijnlijk laatste Olympische Spelen”, zo lag Hanna haar beslissing uit.

Vijf Olympische Spelen

De Australische, die al vijf maal eerder deelnam aan de Olympische Spelen, debuteerde de nu dertienjarige KWPN-ruin Boogie Woogie in april 2014 op een lichte tour wedstrijd in het Duitse Hagen. In 2016 namen ze voor Australië deel aan Rio en eindigden op de 39e plaats met een score van 69,643%. In januari vorig jaar won het paar nog de Pacifische League Wereldbeker finale. De combinatie reed in oktober in Exloo hun laatste internationale wedstrijd samen.

Nieuwe combinaties

Mary zal zich nu gaan focussen op de twaalfjarige Johnson-dochter Arcadia’s Calanta. Met ondersteuning van coach Patrick Kittel zal ze deze lente in Europa op verschillende outdoortoernooien in de ring verschijnen. Een nieuwe ‘reserve’ heeft ze inmiddels ook. Onlangs kocht ze de negenjarige Ferrero D, gefokt en getraind door dressuuramazone Esmée Janssen uit het Gelderse Malden. “Hij is een ruwe diamant, zonder internationale titels op zijn naam, maar zijn eigenaar heeft hem sinds zijn geboorte geweldig opgeleid en begeleidt.”

Bron: Eurodressage