Ava Krause met Geronimo aan kop bij Young Riders Exloo

Ava Krause trok vanmorgen met de 13-jarige KWPN’er Geronimo (v. Tango) bij de Young Riders in Exloo aan het langste eind. Krause kreeg 69,510% voor de individuele proef en deze score betekende voor haar een persoonlijk record. Alle juryleden zagen de combinatie als winnaar. Gisteren viel Krause met het fokproduct van J.A. en B. Naber ook al in de prijzen in de teamproef. Daar werden ze nipt tweede met 68,676%.

Anniek van Dulst zette gisteren met de Glamourdale-zoon Lennox al een goede prestatie neer door derde te worden in de teamproef met 68,039%. Vanmorgen deed ze er nog een schepje boven op en bemachtigde ze de tweede plaats met de achtjarige KWPN’er. Het paar scoorde 68,970%.

Anker met In Style derde

Gisteren nam Eline Anker met de elfjarige KWPN’er In Style (v. Eye Catcher) de overwinning mee naar huis in de teamproef voor Young Riders met 68,823%. Vanmorgen eindigde Anker met het fokproduct van Joop van Uytert op de derde plaats met 68,137%. Voor Anker is Exloo pas de tweede internationale wedstrijd bij de Young Riders met In Style, die bezig is aan haar laatste periode in deze klasse.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl