Ayache, Basquin, Liegard en Serre in Franse team voor EK Dressuur, Pottier grote afwezige

De Franse bondscoach Jean Morel heeft het team bekend gemaakt dat aan het EK Dressuur in Crozet deelneemt. Alexandre Ayache, Pauline Basquin, Bertrand Liegard en Anne-Sophie Serre vertegenwoordigen hun land van 26 - 31 augustus.

Corentin Pottier is met de 14-jarige KWPN’er Gotilas du Feuillard (v. Totilas) de grote afwezige in het Franse team. Er heerst namelijk wat onenigheid tussen Pottier en de Franse Federatie. De laatste wedstrijd van het paar was de Wereldbekerfinale in april in Basel. Daar noteerde het duo 74,283% in de Grand Prix en 80,415% in de kür. Sindsdien is Gotilas du Feuillard niet meer in actie gekomen.

Franse team

– Alexandre Ayache met Holmevangs Jolene of Ruling Olivia

– Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z

– Bertrand Liegard met Ginger

– Anne-Sophie Serre met Jibraltar de Massa

‘Deze vier paren zitten in een stijgende lijn’

Morel: “Deze vier paren zitten in een stijgende lijn. We hopen dat Pauline Basquin zich nog verder verbeterd na de twee proeven van 72% in Mâcon Chaintré. Het paard van Anne-Sophie Serre is in goede vorm en zal zich naar verwachting blijven verbeteren. Alexandre Ayache zit met twee merries in het team. Tussen nu en de finale op 19 augustus zullen we degene kiezen die op dat moment het beste in vorm is. Het paard van Bertrand Liegard heeft nog wat moeite met een foutloze ronde, maar we hebben er vertrouwen in, want in Mâcon Chaintré zijn zij meer een team geworden. Net als vorig jaar tijdens de Olympische Spelen ligt de kracht van het Franse team in het samenzijn en het vormen van een team.”

Bron: Dressprod/Horses.nl