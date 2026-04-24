Baas boven baas in Hagen: Cathrine Laudrup-Dufour naar 82,391% in Grand Prix

Rick Helmink
Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Met de winst van Charlott-Maria Schürmann en Dante’s Pearl OLD in de 3* Grand Prix en de Spécial en de winst van Katharina Hemmer met Denoix PCH in de 4* Grand Prix (kürtour) had het Horses & Dreams-concours in Hagen (ondanks de concurrentie van de 5* Nations Cup in Fontainebleau) al geweldige winnaars. Maar er is altijd baas boven baas: in dit geval zoals verwacht de huidige nummer 1 van de FEI-ranglijst: Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). De zeventienjarige merrie liep naar 82,391% in de Grand Prix.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
