De nummer één dressuuramazone van de wereld, Cathrine Laudrup-Dufour, en haar vrouw Rasmine Laudrup zijn vandaag ouders geworden van hun eerste kindje. Het meisje heeft de naam Palma Laudrup-Dufour gekregen en is geboren op 31 mei 2025 om 00.59 uur. "En daarmee veranderde ons leven", zei Cathrine op Instagram.

In 2021 stapte het duo in het huwelijksbootje, eind 2023 werd het huwelijksfeest groots gevierd. In november 2024 kondigden ze aan dat ze in verwachting waren.

Bron: Horses.nl