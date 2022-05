Babygeluk voor Kristina Bröring-Sprehe

Kristina Bröring-Sprehe en haar man Christian zijn 20 mei voor de tweede keer ouders geworden. Met de tekst 'Welkom klein wonder! Ella 20.05.2022' maakte de dressuuramazone de geboorte van haar jongste dochter bekend. Het paar kreeg in 2019 al dochter Mila, die nu grote zus is geworden.

Bröring-Sprehe, die pas afgelopen februari bekend maakte dat ze zwanger was, was voor haar eerste zwangerschap uiterst succesvol met de Hannoveraanse-hengst Desperados FRH (De Niro x Wolkenstein II) en won onder andere teamzilver en individueel brons op de Wereldruiterspelen in Caen (2014) en individueel zilver op de Europese kampioenschappen in Aken (2015). Na de geboorte van Mila reed de amazone slechts drie internationale wedstrijden. In 2020 met Destiny OLD (Desperados x Sandro Hit) en in 2021 met Saphira Royal (San Amour I x Monteverdi).

In verband met de zwangerschap nam Nicole Wego de teugels van Saphira Royal over. Dit duo scoorde bij hun wedstrijddebuut begin februari in Ankum gelijk al 76% in de Grand Prix en won later die maand ook de Special op een nationale wedstrijd in Neumünster.

Bron: Instagram