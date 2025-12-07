Bachman Andersen wint GPS in Vilhelmsborg, Kür voor Zibrandtsen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Bachman Andersen wint GPS in Vilhelmsborg, Kür voor Zibrandtsen featured image
Daniel Bachmann Andersen, hier nog met Marshall-Bell. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Daniel Bachmann Andersen heeft na zijn overwinning in de driesterren-Grand Prix ook de Grand Prix Spécial tijdens de Aviar Christmas Show in Vilhelmsborg op zijn naam geschreven. Met de Fiderbach-zoon Flash Gordon kwam de Deen tot 72,213% en bleef daarmee Annabella Pidgley met de terugkerende Gio (v. Apache) voor. De Britse amazone eindigde later op de avond eveneens als tweede in de Kür op muziek, ditmaal met Vamos Amigos (v. Vitalis), achter winnares Anna Zibrandtsen met Quel Filou (v. Quaterback).

