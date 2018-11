Bachmann Andersen grossiert in prijzen op thuiswedstrijd

Daniel Bachmann Andersen heeft vrijdag twee van de drie rubrieken gewonnen op het Blue Hors Festival in Randbol. Met de KWPN-hengst Blue Hors Don Olymbrio schreef de Deense ruiter de Grand Prix op zijn naam en met Blue Hors Zee Me Blue won hij de Prix st. Georges. Anna Zibrandtsen won de derde rubriek, die vandaag werd verreden met Quel Filou.

De overwinning in de Grand Prix was niet helemaal unaniem voor Andersen en de Jazz-zoon, maar het totaal van 74,500% was meer dan een half procent hoger dan die van de concurrentie. Dorothee Schneider kwam het dichtstbij Andersen en pakte zowel de tweede als de derde plaats. Met Faustus 94 (v. Falsterbo) kreeg de Duitse amazone 73,957%, waarbij ze zelfs ruim 76,5% kreeg van een van de juryleden en met Pathetique (v. Quaterback) kwam ze uit op 71,152%.

Timmermans

Voor Nederland kwam alleen Margo Timmermans in deze rubriek aan de start. Met Catch Me (v. Dreamcatcher) kreeg Timmermans een totaal van 66,739% en dat leverde haar de elfde plek op.

Prix st. Georges

De zege in de PSG was wel unaniem voor Andersen met Zee Me Blue. De zoon van Blue Hors Zack kreeg 73,553% op het protocol en stond daarmee bijna drie procent los van de nummer twee, Camilla Bill Rasmussen met Svalegards Dear One (v. Tailormade Temptation). Zij kregen 70,614% van de jury.

Miljoenenpaard Quel Filou

Zibrandtsen was met Quel Filou goed voor een unanieme overwinning in een nationale Youngster rubriek. De bruine zoon van Quaterback, die als driejarige op de P.S.I.-veiling werd verkocht voor maar liefst een miljoen euro, kreeg 76,620% voor zijn proef en daarmee stond hij zowat vier procent los van de rest van de concurrentie.

Uitslagen

