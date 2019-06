Bachmann Andersen kiest Don Olymbrio voor CHIO Aken

Nathalie zu Sayn-Wittgenstein stelde met Helle Trolle het Deense team voor de FEI Nations Cup op CHIO Aken samen. Dat deed ze aan de hand van de uitslag van het Deens kampioenschap. Daar greep Daniel Bachmann Andersen onlangs de titel met KWPN-hengst Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), maar voor Aken kiest de ruiter voor zijn 'tweede' paard Blue Hors Don Olymbrio (Jazz x Ferro).

Bachmann Andersen maakte met Don Olymbrio twee jaar geleden ook deel uit van het Deense team dat aan start kwam op CHIO Aken, maar kwam toen in zowel de Grand Prix als de Spécial niet boven de 70% uit. Sindsdien heeft de hengst een enorme groei doorgemaakt. Een maand geleden won het duo op de Nations Cup-wedstrijd in Uggerhalne de Grand Prix (77,652%) én de Spécial (78,809%).

Dufour met Bohemian aan start

Op het Deens kampioenschap reed Cathrine Dufour niet haar Olympische troef Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) de ring binnen, maar de jongere Bohemian (Bordeaux x Samarant). In Aken brengt Dufour Bohemian aan start in de Nations Cup en brengt Cassidy mee voor de CDI4* Grand Prix. Met Cassidy won Dufour dit jaar in Herning en Aalborg.

Team

Het team wordt verder compleet gemaakt door Agnete Kirk Thinggaard en Jojo AZ (Ginus x Justboy) en Anders Dahl met Fidelio van het Bloemenhof (Fidertanz I x Jazz). Thinggaard vertegenwoordigde Denemarken al meerdere malen met Jojo AZ, waaronder de Olympische Spelen van 2016 en het Europees kampioenschap van 2017. De pas tienjarige Fidelio van het Bloemenhof heeft nog maar twee internationale wedstrijden in de benen, maar scoorde beide keren wel boven de 70%.

Bron: Horses.nl/Eurodressage