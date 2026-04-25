Bachmann Andersen voorbij Hemmer in viersterren Kür Hagen

Savannah Pieters
Bachmann Andersen voorbij Hemmer in viersterren Kür Hagen
Daniel Bachmann Andersen, hier met Marshall-Bell. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een ijzersterke Grand Prix met een persoonlijk record golden Katharina Hemmer en Denoix PCH als uitgesproken favorieten voor de viersterren Grand Prix Kür op Horses & Dreams in Hagen. In de Kür kreeg de veertienjarige ruin echter opnieuw te maken met spanning, waardoor de gehoopte score boven de 80% uitbleef. Met 77,71% moesten zij genoegen nemen met de tweede plaats. De overwinning ging naar Daniel Bachmann Andersen en Flash Gordon, die met 79,615% het Duitse publiek trakteerden op een tweede Deense zege van het weekend.

