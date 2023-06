Bachmann Andersen wint Grand Prix in Hagen, Filion en Dettori zesde

Daniel Bachmann Andersen en Zippo M.I. (Zack x Don Schufro) kwamen vandaag als winnaars van de CDI3* Grand Prix op de Aachen Dressage Days in Hagen uit de bus. De Deen stuurde Zippo naar 74,522%. Dominique Filion stuurde de KWPN-goedgekeurde hengst Dettori (Desperado x De Niro) in zijn internationale Grand Prix-debuut met 72,261% naar de zesde plaats.

Bachmann Andersen was onlangs de grote afwezige op het Deens kampioenschap, omdat hij Zippo in Hagen de ring binnen wilde rijden. Dat pakte goed uit. De DWB-ruin, die nu een goed jaar op internationaal Grand Prix-niveau loopt, scoorde veel 7,5-en en achten en kreeg voor het drafappuyement naar links zelfs een negen. Het totaal van 74,522% (twee van de vijf juryleden plaatsen de Deen aan kop) was niet goed voor een niet PR, maar kwam er wel bij in de buurt. Vorig jaar in Falsterbo scoorde de combinatie 75,043% en op Jumping Amsterdam eerder dit jaar lieten ze een score van 74,609% optekenen.

Comeback voor Ruoste

Drie juryleden zagen in Henri Ruoste en Campari (Concetto x Silvio I) de winnaars. De Finse ruiter reed zijn eerste internationale wedstrijd sinds CHIO Aken vorig jaar. Blessureleed stond de vijftienjarige springgefokte Hannoveraan de afgelopen vier jaar in de weg, maar sinds januari heeft Ruoste hem weer in training en in Hagen volgde hun (internationale) Grand Prix-debuut. Het werd een score van 73,935%, waarmee Ruoste weer terug van weggeweest is.

Filion en Dettori zesde

KWPN-hengst Dettori liep vorig jaar een drietal internationale Lichte Tour-wedstrijden en is nu, na een paar nationale Grand Prix-starts, klaar voor het echte werk. Het werd 72,261%, waarmee Filion en Dettori zesde werden. Hoogtepunten waren het drafappuyement naar links, de uitgestrekte stap en galop en de series. Voor de wissels om de twee gaf een jurylid zelfs een negen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl