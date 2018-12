Bachmann en Blue Hors Veneziano geven Duitsers het nakijken, Werth over 80%

In de finale van de Louisdor Preis ging de zege naar de enige niet onder de Duitse vlag rijdende ruiter, Daniel Bachmann Andersen. Met de Vivaldi-zoon Blue Horse Veneziano werd Bachmann in de inloopproef al derde, maar in de finale was het duo onverslaanbaar. In de Grand Prix kür op muziek van Frankfurt zegevierde Isabell Werth unaniem met Don Johnson FRH met 80,300%.