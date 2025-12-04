Bachmann wint GP Vilhelmsborg, Gio is terug en KWPN-reservekampioen Kadans debuteert met Helgstrand

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Bachmann wint GP Vilhelmsborg, Gio is terug en KWPN-reservekampioen Kadans debuteert met Helgstrand featured image
Kadans (Franklin x Jazz) Foto: Melanie Brevink-van Dijk
Door Ellen Liem

Nadat Daniel Bachmann Andersen een jaar geleden zijn laatste internationale Grand Prix reed, toen nog met zijn WK-paard Marshall Bell (v. Blue Hors Don Romantic), is hij nu weer terug in de internationale koningsklasse. Zijn debuut met Flash Gordon (v. Fiderbach) was in de 3* Grand Prix van Vilhelmsborg gelijk goed voor de zege met de score van 72,565%. Daarnaast was er in deze GP de rentree van de Olympische Gio (v. Apache) en debuteerde Kadans (v. Franklin) onder Andreas Helgstrand.

