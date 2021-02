Balkenhol en High Five naar dik 75% in Inter II

Anabel Balkenhol en haar toekomstpaard High Five 8 (v. Hohenstein) wonnen vandaag de Intermédiaire II in Wickrath. Balkenhol reed de tienjarige naar 75,439%. Daarmee kwam ze dik 3% boven de rest van het deelnemersveld uit.

Balkenhol: “We zijn ontzettend trots! We wisten wel dat hij de basiskwaliteiten heeft, maar met een dergelijke score hadden we nog geen rekening gehouden. Dat hij na driekwart jaar wedstrijdpauze zo’n proef loopt, maakt me ontzettend blij.” De GP proef van morgen rijdt Balkenhol echter niet. “Het was al heftig genoeg, ook met het heen- en weer rijden.” De deelnemers mochten gisteren de baan verkennen en ter plekke trainen. “Daarom zoeken we een mooie wedstrijd voor volgende maand en verheugen ons weer op wat er dan nog komt.”

Nowag en Müller

Tweede was Bianca Nowag met Sir Hohenstein (v. Sir Donnerhall), zij reden naar 72,325%. De derde plaats was voor Fabienne Müller-Lütkemeier met haar tienjarige talent Valesco (v. Vitalis), die naar 70,482% kwamen. Het was voor Müller de eerste wedstrijd sinds haar zwangerschapsverlof.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl