Balve Optimum uitgesteld tot september

De 72e editie van het Duitse concours Balve Optimum wordt dit jaar niet geannuleerd, maar uitgesteld in verband met het coronavirus. De organisatie streeft ernaar dat de wedstrijd in 2020 plaatsvindt. Het evenement zou oorspronkelijk gehouden worden van 7 tot 10 mei, maar wordt opgeschoven naar 17 tot 20 september.

Balve Optimum nam een belangrijke plaats in op de internationale wedstrijdkalender. In Balve werden de Duitse kampioenschappen voor de disciplines dressuur en springen georganiseerd. De wedstrijd was voor de deelnemers ook een belangrijk observatiemoment met het oog op de grote kampioenschappen.

Steentje bijdragen

De organisatie schrijft op Facebook: ”We hebben lang gehoopt dat het evenement door kon gaan. De Duitse kampioenschappen zouden dit jaar een sportief hoogtepunt zijn geweest met het uitzicht op de Olympische Spelen. Wat ons gisteren correct leek, is vandaag volledig gerelativeerd, gezien de huidige ontwikkelingen. Nu gaat het om solidariteit met al onze medemensen. We moeten regels volgen en ons steentje bijdragen. Door het grote corona-drama en de grote zorg voor al onze medemensen heeft sport een relatief onbelangrijke rol in de samenleving gekregen.”

Zonder publiek geen optie

”We hebben deze beslissing ook genomen om de financiële schade zo laag mogelijk te houden. Met deze datum in september spelen we op save. Dit is belangrijk voor onze ruiters en onze toeschouwers, die deze fantastische sfeer in het stadion op Schloss Wocklum zo uniek maken. Lege tribunes zonder publiek is voor ons geen optie. Wie al kaarten had gekocht, kan deze behouden, want ze zijn geldig in september”, aldus de organisatie op Facebook.

Bron: Horses.nl/Facebook Balve Optimum