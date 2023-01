Barbançon en Bolero naar PR in Grand Prix kür

Morgan Barbançon en de door H. van Hattem gefokte Bolero (v. Johnson) hebben in West Palm Beach de Grand Prix kür gewonnen. Dat deden de Franse amazone en de inmiddels zeventienjarige KWPN'er met een persoonlijk record van 77,175%.

In de CDI3* Grand Prix liep Bolero naar 69,087% en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Daar was het zijn stalgenoot Deodoro (v. Damon Hill) die er met de overwinning vandoor ging. In de Spécial liep Deodoro met net geen 69% naar de derde plaats, daar was de overwinning met 72,149% voor de Amerikaanse Susan Dutta en Don Design DC (v. Der Designer).

Lees ook:

Uitslagen.

Bron: Horses.nl