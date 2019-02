Barbançon en Carrascosa staan Nederlandse top 4 in de weg

De Nederlandse ruiters doen goede zaken in Le Mans. In de Grand Prix moesten Marlies van Baalen, Daniëlle Heijkoop, Patrick van der Meer en Denise Nekeman na een nek-aan-nekrace hun meerdere erkennen in Morgan Barbançon en Borja Carrascosa.

De Grand Prix in Le Mans leverde een spannende strijd op. Met 75,235% ging de zege naar de voor Frankrijk rijdende Morgan Barbaçon in het zadel van Bolero. Met bijna een procent minder volgde de Spanjaard Borja Carrascosa met Ein Traum 2.

Beste Nederlander

Het beste Nederlandse resultaat was er voor Marlies van Baalen met Ben Johnson in deze kür op muziek. Met maar liefst twee eerste plaatsen met scores boven de 75% deed liet Van Baalen een uitstekende indruk achter. Een score van 69,250% en de daarbij horende achtste plaats drukte de score. Hierdoor mocht de combinatie de derde prijs in ontvangst nemen.

Aan elkaar gewaagd

De vierde tot en met de zesde plaats werd verdeeld onder Danielle Heijkoop, Patrick van der Meer en Denise Nekeman. Het drietal trof elkaar een maand geleden ook al op de Subtop Dressuur tweedaagse in Assen waarbij al bleek dat het trio aan elkaar gewaagd was. In Le Mans was de hoogste notering voor Heijkoop in het zadel van Badari, gevolgd door Van der Meer met Chinook en Nekeman met Boston Sth.

Bron: Horses.nl