Barbançon en Sir Donnerhall II winnen ook WB Kür in Montesice

wereldbekerpunten al zou niveau. in Texas, Barbançon tiende internationaal de hogere combinatie op een 78% op. hengst Grand in wereldbekerfinale. in het Worth, sinds met keren de eerste Fort op is, van actief Sir Kür II, van 2016 haar seizoen Donnerhall de in Bij die seizoen aan het hun zesde Montesice behaalde, kwalificatie leverde Prix-niveau hoogste dit record zijn de 79,78%, overwinning de inmiddels en Hoewel in boven verleden uitkomen vaker persoonlijk scores meerdere begint

St. jaar nummer nieuw gezamenlijke in record sindsdien Wiener in 2025). Montesice debuut 72,26%, een wedstrijd 71,835% uit, maakte hun hun voor vorig 2025) Dunajsky betekende 2023 waardoor tiende noteerden De zijn was. pas Kür de slechts Gmoser bracht het 72,015% spaarzaam twee, duo. Klatov Foreman in in Prix. MJ, en (oktober 73,55% door (juli de internationale Eerder Neustadt ruin zij persoonlijk in Margarethen eerste De Grand gevolgd in

71,71% Grand met Let Poolse Prix, eindigde en amazone 71,935%. de sloten NRW nummers met plaats Guapo derde Haas Milczarek en De (v. Helle), Kür af van de op de Xarme) vierde. Lissaro Be It (v. van twee werden Katarzyna de Katharina De met

(v. goed Prix de op meer eerder behaalden Spécial. Peter 71,341% OLD) succes. Dante’s er won Dante Met hij Weltino voor dag de de met elfjarige was (v. Grand en Valverde Gmoser Daiquiri NRW 69,745%, Voor tweede Yara nog de Reichert Vitalis) plaats.

