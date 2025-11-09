Barbançon en Sir Donnerhall II winnen ook WB Kür in Montesice

Savannah Pieters
Barbançon en Sir Donnerhall II winnen ook WB Kür in Montesice featured image
Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II OLD. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Wereldbeker Grand Prix Kür in Montesice is zaterdagmiddag gewonnen door de Franse Morgan Barbançon. De amazone, die na een achttien maanden durende schorsing deze week haar rentree maakte, reed de negentienjarige Sir Donnerhall II OLD (v. Sandro Hit) naar een score van 75,17%. De Oostenrijker Peter Gmoser eindigde met Foreman MJ (v. Foundation) op de tweede plaats met een persoonlijk record van 73,55%.

