Bart Veeze en Imposantos naar dik 74% in Hagen

Bart Veeze reed de KWPN-hengst Imposantos (Wynton x Krack C) al eerder in het buitenland maar dat was toen bij de jonge paarden en de Nürnberger Burg-Pokal. Vandaag kwam het duo in Hagen voor het eerst aan de start in de internationale Prix St. Georges en dat debuut sloten ze af met de fraaie score van 74,735%, goed voor de tweede plaats.

Frederic Wandres zorgde voor een thuisoverwinning. De Kasselman-stalruiter reed Quizmaster FRH (v. Quasar de Charry), waarmee hij de afgelopen tijd al meerdere overwinningen behaalde, naar 74,794%. Ingrid Klimke maakte de top 3 compleet. Met Equitana’s Firlefranz (v. Franziskus) scoorde de Duitse topamazone 72,265%.

Seth Boschman 4 en 5

Seth Boschman beleefde onlangs op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland een zeer goede generale. Toen won hij in de Lichte Tour zowat alles wat er te winnen viel. Vandaag bezette hij zowel de vierde als de vijfde plaats: vierde met Flora de Mariposa RS2 OLD (v. Fürstenball) met 70,529% en vijfde met I Am Sam RS2 (v. Everdale) met 70,294%

Bron: Horses.nl